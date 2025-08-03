İsrail, Gazze'ye 107 Ton Dizel Yakıt Gönderiyor

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Mısır'daki Al Qahera News, İsrail'in yardım girişlerini kısıtlamasının ardından Gazze Şeridi'ne 107 ton dizel taşıyan 2 tanker gönderileceğini bildirdi. Bu gelişme, uluslararası tepkilerin ardından geldi ve bölgedeki hastane faaliyetleri için yakıt girişi bekleniyor.

Mısır'da yayın yapan Al Qahera News kanalı, İsrail'in yardım girişini kısıtlamasından aylar sonra, 107 ton dizel taşıyan 2 yakıt tankerinin Gazze Şeridi'ne girmek üzere olduğunu bildirdi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yardım geçişlerini engellemesinin ardından gelen uluslararası tepkilerin ardından geri adım attı. Havadan ve karadan yardımların kısıtlı olarak yapılamaya başlandığı bölgede, hastane faaliyetlerinin devam edebilmesi için yakıt girişinin de yapılması bekleniyor. Mısır'da yayın yapan Al Qahera News kanalı, İsrail'in yardım girişini kısıtlamasından aylar sonra, 107 ton dizel taşıyan 2 yakıt tankerinin Gazze Şeridi'ne girmek üzere olduğunu bildirdi. Tankerlerin bölgeye giriş yapıp yapmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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