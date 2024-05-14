Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de STK Üyeleri İsrail'in Kuruluş Yıl Dönümünü Protesto Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan 14 Mayıs'ın 'Filistin Soykırım Günü' olarak ilan edilmesini istedi. Protesto gösterisinde İsrail'e tepki gösteren vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. Ayrıca, Nur Camii İmam-Hatibi tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi.

Kırıkkale'de Filistin'e destek için toplanan STK üyeleri, İsrail'in kuruluş yıl dönümü 14 Mayıs'ın "Filistin Soykırım Günü" olarak ilan edilmesini istedi.

Kırıkkale'de sivil toplum kuruluşu (STK) üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik sürdürdüğü saldırıları protesto etti. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan STK üyeleri, İsrail aleyhine sloganlar atarak, tekbir getirdi. Vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'e tepki gösterdi. Nur Camii İmam-Hatibi Murathan Önder tarafından da Kur-an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi.

Grup adına konuşan İkra Vakfı Başkanı Mustafa İşler, İsrail'in kuruluş yıl dönümü 14 Mayıs'ın "Filistin Soykırım Günü" olarak ilan edilmesini istedi.

"Filistinli çocuklar için buradayız"

Gazze için toplandıklarını ifade eden İşler, "Buradan tüm dünyaya sesleniyoruz. Bundan sonra 14 Mayıs'ın 'Filistin Soykırım Günü' olarak ilan etmelerini istiyoruz. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa için Kudüs için bombardıman altındaki Gazze için buradayız. Gazze, İslam'ın son kalesi olduğu için buradayız. Yıkılan hastanelerdeki bebekler için buradayız. Canlı olarak organları kesilip organ mafyasına satılan Filistinli çocuklar için buradayız. Yahudi ürünlerini boykot etmek için buradayız. Şehit olan sağlık çalışanları için esnaflar için buradayız" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Filistin İsrail İnsan Hakları Dış Politika Yerel Politika Haberler

İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz

 Balıkesir'de bıçaklanarak katledilen kurye öğrencinin cinayet anı görüntüler ortaya çıktı

Balıkesir'de bıçaklanarak katledilen kurye öğrencinin cinayet anı görüntüler ortaya çıktı

 FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma

FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
title