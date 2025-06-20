İsrail'e 14 Askeri Kargo Uçağı Gönderildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Bakanlığı, İran ile yaşanan çatışma sürecinde ABD ve Almanya üzerinden ülkeye 14 askeri kargo uçağının teçhizat ve mühimmat taşıdığını duyurdu. Ayrıca, Gazze'ye yönelik savaşın başlamasından bu yana 800'den fazla kargo uçağının iniş yaptığı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran ile çatışmanın başlangıcından bu yana ABD ve Almanya üzerinden İsrail'e 14 askeri kargo uçağı askeri teçhizat ve mühimmat ulaştırıldığını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, İsrail'e hava ve deniz köprüsü üzerinden askeri teçhizat ve mühimmat taşınmaya devam edildiği ve bu çerçevede askeri kargo uçaklarının bugün de İsrail'e iniş yaptığı duyuruldu.

Bakanlık açıklamasında İsrail'e İran'a yönelik "Yükselen Aslan" operasyonunun başlamasından bu yana 14 kargo uçağının iniş yaptığı, Gazze'ye yönelik savaşın başlamasından bu yana ise 800'ü aşkın kargo uçağının iniş yaptığı bilgilerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında sevkiyatın ABD ve Almanya üzerinden gerçekleştirildiği ifade edilirken, İsrail basınında kargo uçaklarının büyük bir kısmının ABD'den geldiği ifade edildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü

Acun Ilıcalı'nın Müge Anlı pişmanlığı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın

Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın
İran'da Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü

Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü
Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu

İşte Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller
İngiltere savaşa mı katılıyor? Süveyş Kanalı'ndaki görüntü ses getirdi

Bir ülke daha savaşa mı katılıyor? MOSSAD bile bu görüntüyü paylaştı
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.