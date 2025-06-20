İsrail'e 14 Askeri Kargo Uçağı Gönderildi

İsrail Savunma Bakanlığı, İran ile çatışmanın başlangıcından bu yana ABD ve Almanya üzerinden İsrail'e 14 askeri kargo uçağı askeri teçhizat ve mühimmat ulaştırıldığını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, İsrail'e hava ve deniz köprüsü üzerinden askeri teçhizat ve mühimmat taşınmaya devam edildiği ve bu çerçevede askeri kargo uçaklarının bugün de İsrail'e iniş yaptığı duyuruldu.

Bakanlık açıklamasında İsrail'e İran'a yönelik "Yükselen Aslan" operasyonunun başlamasından bu yana 14 kargo uçağının iniş yaptığı, Gazze'ye yönelik savaşın başlamasından bu yana ise 800'ü aşkın kargo uçağının iniş yaptığı bilgilerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında sevkiyatın ABD ve Almanya üzerinden gerçekleştirildiği ifade edilirken, İsrail basınında kargo uçaklarının büyük bir kısmının ABD'den geldiği ifade edildi. - TEL AVİV