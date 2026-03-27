İsrail ordusu: "Tahran'ı hedef alan geniş çaplı saldırı dalgası tamamlandı"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan son açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'daki rejime ait hedeflere karşı başlatılan geniş çaplı bir saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi. Hedef alınan unsurlarla ilgili detaylı bilgi verilmezken, "Daha fazla ayrıntı, yakında kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi. Tahran'ın farklı bölgelerinde meydana gelen patlamalar ise amatör kameralara yansıdı. Sol saldırıların herhangi bir can kaybına yol açıp açmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

İsrail Lübnan'ı vurmuştu

İsrail, İran'a yönelik son saldırılarının öncesinde Lübnan'ı bir kez daha hedef almıştı. Lübnan basını, ülkenin başkenti Beyrut'un güneyindeki banliyölere düzenlenen saldırıların bazı yerleşim bölgelerinde hasara yol açtığını duyurmuştu. - TEL AVİV

