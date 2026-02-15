Haberler

İsrail, Lübnan'ı vurdu

Güncelleme:
İsrail Savunma Kuvvetleri, Güney Lübnan'da bulunan Hizbullah'a ait silah depolarına ve fırlatma rampalarına yönelik saldırı gerçekleştirdi.

İsrail, Orta Doğu ülkelerinin egemenliğini ihlal eden saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada Güney Lübnan'daki Hizbullah altyapılarına yönelik saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Silah depolarının ve fırlatma rampalarının hedef alındığı belirtilen açıklamada, "Hizbullah terör örgütü, İsrail'e zarar vermek amacıyla Güney Lübnan'daki terör altyapısını yeniden inşa girişimlerine devam etmektedir" denildi.

"ANLAŞMA İHLAL EDİLDİ"

Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerinin İsrail ile Lübnan arasındaki anlaşmanın ihlali anlamına geldiği savunulurken, İsrail ordusunun İsrail ve vatandaşlarına yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için faaliyetlerini sürdüreceği vurgulandı. İsrail'in saldırılarına ait amatör kamera görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
