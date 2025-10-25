Haberler

İspir'deki heyelan bölgesine kaya tahkimatı yapılıyor

Güncelleme:
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İspir ve Pazaryolu ilçelerini ziyaret etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İspir ve Pazaryolu ilçelerini ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi, 21 Ağustos 2025 tarihinde İspir'de meydana gelen heyelandan etkilenen bölgede incelemelerde bulundu. Heyelan bölgesinin topuk kesiminde yapılan kaya tahkimatını yerinde inceleyen Vali Çiftçi, yetkililerden sondaj ve haritalandırma çalışmaları ile yapılan jeofizik ölçümler hakkında bilgi aldı. Vali Mustafa Çiftçi, İspir esnafıyla bir araya geldi. Yaklaşık 60 yıldır terzilik yapan İbrahim Dağcı'nın davetine icabet eden Vali Çiftçi, Dağcı'ya bereketli kazançlar diledi.

Vali Mustafa Çiftçi, gezi programı içerisinde Pazaryolu Kaymakamı Fikri Badioğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Pazaryolu İlçesinde bulunan Cihan Harbi Şehitliğine bir ziyaret gerçekleştiren Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet, Ermeni çeteleri tarafından katledilen 65 şehidin kabri başında dua etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
