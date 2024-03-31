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İspanyol gribinden sonra Covid-19'u da yenen 106 yaşındaki Emine Nine oyunu kullandı

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İspanyol gribinden sonra Covid-19'u da yenen 106 yaşındaki Emine Nine oyunu kullandı

MARDİN - Mardin'de yaşayan 106 yaşındaki Emine nine yürüyerek oy kullanacağı Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1040 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan Emine Tekin, 98 yıl önce İspanyol gribine yakalanıp atlattı. 102 yaşında Covid-19'a yakalanan Emine nine, 14 günlük tedavisinin ardından hastalığı yenmeyi başarmıştı. Mazıdağı ilçesi Poyraz Mahallesindeki evinde eşi vefat ettikten sonra tek başına yaşamını sürdüren Emine Tekin, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği Covid-19 virüsünü Mazıdağı Devlet Hastanesi ardından da Mardin Devlet Hastanesinde gördüğü tedavi ile atlatmıştı.

Kürtçe konuşan Emine nine oy kullanmaya gittiğinde yaptığı açıklamada 106 yaşında olduğunu söyledi. Emine Tekin, "Rabbim'e şükürler olsun ki yürüyerek oyumu kullanmaya geldim. Gönlüm hangi partiden yanaysa ona oy kullandım. Gönlüm hangi tarafı istiyorsa ona duacıyım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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