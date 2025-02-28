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İspanya'dan At Sırtında Hac Yolculuğu Edirne'ye Ulaştı

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İspanya'dan yola çıkan Endülüslü Müslümanlar, at sırtında 8 bin kilometrelik hac yolculuklarını Edirne'ye ulaşarak sürdürdü. Hacı adayları Edirne sokaklarını gezip yerel halkla buluştular.

İspanya'dan yola çıkarak, hac ibadetini yerine getirebilmek için at sırtında yolculuk yapan Endülüslü Müslümanlar Türkiye'ye Edirne'den giriş yaptı.

İspanya'dan at sırtında hac yolculuğuna çıkan ve 8 bin kilometrelik bir rota izleyerek Mekke'ye ulaşmayı hedefleyen Endülüslü Müslümanlar Edirne sokaklarını at üstünde gezdiler.

Tarihi Meriç ve Tunca Köprülerinden sonra Saraçlar Caddesi'ne gelen hacı adayları Tarek Rodriguez Fernandez, Abdelqader Harkassi, Abdullah Rafael Hernandez Mencha ve Bouchaib Jadil cadde ve sokaklarda bulunan Edirneli vatandaşları selamladı.

Yaklaşık 35 yıl önce ettiği bir yemin sonrası at sırtında hacca gitme fikrini ortaya çıkaran ve aynı zamanda İspanyol bir profesör doktor olan Abdullah Rafael Hernandez Mancha, 35 yıl önce ettiği yemini gerçekleştirmek için başladığı yolculuğunun mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Edirne Eski Camii önünde cuma namazını kılmak için bekleyen hacı adayları açıklamalar yaparak yaptıkları yolculuğu anlattı. - EDİRNE

İspanya'dan At Sırtında Hac Yolculuğu Edirne'ye Ulaştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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