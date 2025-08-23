Ahlat'ta Malazgirt Zaferi Etkinliklerinde İsmail Altunsaray Konser Verdi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinliklerinde İsmail Altunsaray konser verdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt Zaferi etkinlikleri, Ahlat'taki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Çarho etkinlik alanında ikinci gününde de çeşitli gösteri ve etkinliklerle devam etti. Akşam saatlerinde sahneye çıkan sanatçı İsmail Altunsaray, seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Altunsaray'ın türkülerine hep bir ağızdan eşlik etti.

Etkinlik alanında coşkulu anlara sahne olan konserle Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarının ikinci günü sona erdi. - BİTLİS