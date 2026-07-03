İslahiye Cumhuriyet Başsavcısından geleneksel aşure etkinliği

Gaziantep'in İslahiye İlçe Adliyesi'nde Muharrem ayı nedeniyle tüm çalışanlara aşure ikram edildi.

Muharrem ayının gelmesi ile birçok kurum ve kuruluş aşure ikram etmeye başladı. İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, adliye çalışanlarına ilk defa aşure dağıttırdı. Yapılan etkinliğe, Cumhuriyet savcılardan Mücahid Şamil Koca, Erhan Tarhan, Muhammed Toy, Melih Hacıoğlu ve birçok adliye çalışanları katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, personellerinin birlik beraberlik içinde çalıştığını ve bunun devam etmesini istediğini belirterek, "Yine bir aşure ayı içerisindeyiz bu ayın anlam ve önemine uygun bir şekilde bir aşure etkinliği yapmak istedik, bu etkinliği geleneksel hale getirmek istiyoruz, hepinize teşekkür ediyorum bu etkinliğin yapımında emeği geçen herkese ve katılım sağlayan herkese tekrar teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı