İskilip sanayi sitesi için zemin etüdü yapıldı - Haberler

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İskilip sanayi sitesi için zemin etüdü yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İskilip sanayi sitesi için zemin etüdü yapıldı

Çorum'un İskilip İlçesi'nde, Belediye Başkanı Ali Sülük tarafından Sanayi sitesine yapılacak dükkanlar için zemin etüt çalışması yaptırıldı.

Çorum'un İskilip İlçesi'nde, Belediye Başkanı Ali Sülük tarafından Sanayi sitesine yapılacak dükkanlar için zemin etüt çalışması yaptırıldı.

Sanayi sitesi esnafının talebi üzerine Başkan Ali Sülük'ün talimatıyla, Tamirciler sitesi Nuray Cami yanında ki Belediye arsasına yapılacak olan dükkanlar için zeminden örnekler alınarak kontrolü yapıldı.

Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, "Tamirci esnafımızın talebi üzerine, Sanayi sitemizde yapacağımız Dükkanlar için zemin etüt çalışmasını yaptırdık. Üretken Belediyecilik anlayışımız gereği; İlçe ekonomisine katkı sunan esnafımıza destek olmaya her zaman devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali Sülük, İskilip, Çorum, Cami, Yerel, Haberler

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