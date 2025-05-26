İskenderun'da Yağma Olayında 3 Kişi Tutuklandı

İskenderun'da Yağma Olayında 3 Kişi Tutuklandı
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İskenderun'da Yağma Olayında 3 Kişi Tutuklandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir yağma olayına karışan 3 kişi tutuklandı. Operasyon sırasında evin bahçesine atılan poşet içerisindeki ruhsatsız tabanca polis ekipleri tarafından bulundu.

Polis ekiplerinin dikkati bahçede poşet içerisine saklanmış tabancayı ortaya çıkardı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan yağma olayıyla ilgili 3 kişi tutuklandı. Operasyon esnasında şahsın birinin polis ekiplerini fark edince evin bahçesine attığı poşet içerisindeki tabanca polis ekiplerinin dikkatiyle fark edildi.

İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'nde 23 Mayıs tarihinde yaşanan silah ve bıçak kullanmak suretiyle şahsı araca bindirip alıkoyarak, darp edip para ve cep telefonunu alıp videoya çekmek suretiyle meydana gelen yağma - kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olayı ile ilgili Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. Emniyet müdürlüğü görevlilerince, şüphelilerin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere yapılan operasyonda, S.E., M.Y., G.B. ve M.Ç. adlı 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların bulunduğu adreste yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Adli makamlarca şüphelilerden; S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, diğer 3 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi. Operasyon esnasında şahsın birinin polis ekiplerini fark edince evin bahçesine attığı poşet içerisindeki tabanca polis ekiplerinin dikkatiyle fark edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NECATİ İVGİN - Yerel
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