İskenderun'da TÜBİTAK bilim fuarı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi'nde TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı gerçekleştirildi.

Program kapsamında öğrencilerin hazırladığı bilimsel projeleri inceleyen Kaymakam Önder, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarının önemine dikkat çekti. Bilim fuarında sergilenen projeler, öğrencilerin araştırma, üretme ve yenilikçi düşünme becerilerini ortaya koyarken, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Programa, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz ve İskenderun İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Nebil Özdemir katıldı. - HATAY

