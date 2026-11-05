İskenderun'da polis, 9 yaşındaki engelli Ahmet'e tekerlekli sandalye hediye etti

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HATAY'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, bedensel engelli Ahmet Nur Muhammed'e (9) tekerlekli sandalye hediye etti.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'nde oturan Ahmet Nur Muhammed'in evini ziyaret ederek tekerlekli sandalyeyi kendisine teslim etti. Mahalleye polis eskortları ile giriş yapan ekipler araçtan indirdikleri tekerlekli sandalyeyi Muhammed'in evine çıkardı. Oturduğu yerde kadın polisin kendisi ile sohbet etmesinin ardından kucaklanan Muhammed sandalyesine oturtuldu. Mahallede gezdirilen Ahmet Nur'un ailesi, çocuklarının tekerlekli sandalyesinin olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı