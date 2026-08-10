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Hatay'da Minibüsle Çarpışan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Hatay'da Minibüsle Çarpışan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobil ile minibüsün kavşakta çarpışması sonucu otomobil takla atarak ters döndü. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi ve ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da minibüsle çarpışan ve takla atarak ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza ; İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan otomobille, minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters döndü. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralı şahıslar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 4 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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