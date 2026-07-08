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İskenderun İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden anne adayına iş yerinde danışmanlık hizmeti

İskenderun İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden anne adayına iş yerinde danışmanlık hizmeti
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İskenderun İlçe Sağlık Müdürlüğü, gebeliğinin son üç ayındaki bir anne adayını iş yerinde ziyaret ederek sağlık durumu değerlendirmesi yaptı, doğuma hazırlık, emzirme ve yenidoğan bakımı konularında bilgilendirme sağladı. Ayrıca Anne Yolculuğu Mobil Uygulaması tanıtılarak gebe okuluna katılım teşvik edildi.

İskenderun İlçe Sağlık Müdürlüğü, gebeliğinin son üç ayına giren anne adayına iş yerinde ziyaret gerçekleştirerek sağlık danışmanlığı hizmeti verdi.

Ziyarette anne adayının sağlık durumu değerlendirilirken, doğuma hazırlık, emzirme, lohusalık, yenidoğan bakımı ve gebelikte görülebilecek riskli durumlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Anne Yolculuğu Mobil Uygulaması tanıtılarak gebe okuluna katılım konusunda yönlendirme yapılırken, İl Sağlık Müdürlüğü koruyucu sağlık hizmetleri kapsamındaki saha çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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