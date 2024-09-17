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İskenderun'da Emniyet Güçlerinden Vatandaşa Destek

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet güçleri, halkın problemlerini dinleyerek sorunları çözmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, muhtarlarla bir araya gelerek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet güçleri halkın problemlerini dinleyerek, sorunları çözmeye yönelik faaliyetlerini devam ettiriyor.

İlçe büyüklüğü açısından Türkiye'nin önde gelen ilçelerinden olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan olayların aydınlatılmasındaki başarılarıyla polis ekipleri takdir topluyor. Yaptıkları başarılı çalışmalarla kentte asayiş ve huzuru sağlayan polis ekipler vatandaşın sorunlarını dinleme faaliyetine devam ediyor. İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve emniyet personelleri; Barboros, Cumhuriyet ve Pirireis Mahallelerin muhtarları ile vatandaşlarla bir araya geldiler. Emniyet müdürü Güneş ve ekibi sorunlara çözüm üretmek için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, sorunları dinledi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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