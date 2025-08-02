İskenderun'da Afet Konutları İnşaatı Hızla Sürüyor

İskenderun'da Afet Konutları İnşaatı Hızla Sürüyor
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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Cebike Mahallesi'nde inşa edilen afet konutlarında çalışmalar devam ediyor. Vali Mustafa Masatlı, projelerin son durumunu yerinde inceledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde inşa edilen afet konutlarında inşaat hızla sürüyor. Vali Masatlı, inşaat çalışmalarının sürdüğü Cebike Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay'da ihya ve inşa çalışmaları devam ediyor. Depremde hasar alan İskenderun ilçesinde afet konutlarının inşa edildiği Cebike Mahallesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yapımı devam eden Cebike Mahallesi'ndeki afet Konutlarında incelemelerde bulundu. Vali Masatlı, projelerin son durumunu yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı.

Projeler kapsamında; 8. etapta: 850 adet konut, 2 adet 10 dükkanlı ve 2 adet 6 dükkanlı ticaret merkezi ve 5. etapta: 1.503 adet konut, 3 adet 5 dükkanlı ve 1 adet 3 dükkanlı ticaret merkezi ile 1 adet cami inşa edilmesi planlanıyor. liyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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