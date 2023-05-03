İşitme cihazları bozulan kardeşler yeniden duymak istiyor

Van'da işitme cihazları bozulduğu için duyma güçlüğü yaşayan kardeşler, cihazlarının yenilenmesi için destek bekliyor.

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Kalecik Mahallesinde yaşayan Hüsamettin ve Makbule Örtimur çiftinin Mustafa (14) ve Yunus Emre (12) isimli çocukları, doğuştan işitme engelli oldukları için 2014 yılında geçirdikleri biyonik kulak ameliyatı sonrası işitme cihazı yardımıyla ilk kez duyabildi. Engelli kardeşlerin işitme cihazları ise Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) desteğiyle 7 yılda bir yenileniyor. Kardeşler, 2 buçuk yıl önce yenilenen cihazların okulda oyun oynadıkları sırada kırılıp arızalanması nedeniyle işitme sorunu yaşadıklarını, sesleri hışırtılı ve kısık duyduklarını belirtiyor.

"Cihazların maliyeti yüksek olduğu için ödeyemiyoruz"

İHA muhabirine konuşan anne Makbule Örtimur, iki çocuğunun doğuştan işitme engelli olduğunu belirtti. İki çocuğunun da 2014 yılında ameliyat olarak biyonik kulak kullandıklarını ifade eden anne, "İşitme cihazlarımız devlet desteğiyle her 7 yılda bir değiştiriliyor. Cihazları en son 2,5 yıl önce değiştirdik. Ancak şu an iki cihaz da kırık. Cihazların maliyeti yüksek olduğu için ödeyemiyoruz. Ameliyatları ücretsiz oluyor, ancak cihazlar 7 yılda bir SGK bunun yaklaşık yüzde 60'ını karşılıyor. Ancak 7 yıl geçmeden bozulan cihazları biz değiştirmek zorunda kalıyoruz" dedi.

"Cihazlar çocukların vücudunun bir parçası gibi"

Arkadaşlarıyla okulda oyun oynadıkları sırada cihazlarının kazayla kırıldığını dile getiren Örtimur, "Cihaz ayarları her 6 ayda bir yapılıyor. Son gelen ekip cihazların arızalı olduğunu ve her ikisinin de acilen değiştirilmesi gerektiğini söylediler. Bu cihazlar çocukların vücudunun bir parçası gibidir. Cihaz olmadan çocuklarımız duymuyor. Bu da bizler için büyük bir sorun oluyor. Okuldaki derslerinden geri kalıyorlar. Diğer taraftan sosyal hayatlarından da geri kalıyorlar. Bu yüzden yetkililerden ve hayırseverlerden destek istiyoruz" diye konuştu.

Arızalı ve kırık olan işitme cihazlarından dolayı kısık ve hışırtılı sesler duyduklarını ifade eden kardeşler ise derslerinden çok geri kaldıklarını belirterek, cihazlarının bir an önce değiştirilmesini istedi. - VAN