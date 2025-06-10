İshak Paşa Sarayı Kurban Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı

İshak Paşa Sarayı Kurban Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan ve Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden biri kabul edilen İshak Paşa Sarayı, Kurban Bayramı tatilinde 10 bin ziyaretçiyi ağırladı. Tarih ve kültür meraklıları, sarayın büyüleyici atmosferinde göz alıcı taş işlemeleri ve zengin geçmişini keşfetti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yükselen ve Osmanlı mimarisinin en görkemli yapılarından biri olan İshak Paşa Sarayı, Kurban Bayramı tatilinde tarih ve kültür meraklılarının akınına uğradı. 4 günlük bayram tatili boyunca yaklaşık 10 bin kişi, sarayın büyüleyici atmosferini yakından görmek için bölgeye geldi.

18. yüzyılda inşa edilen ve Osmanlı, Selçuklu ile Pers mimarisinin izlerini taşıyan İshak Paşa Sarayı, sadece bölgenin değil, Anadolu'nun da en nadide tarihi eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yüzyıllardır Ağrı Dağı eteklerinde görkemli duruşunu koruyan bu eşsiz yapı, bayram boyunca ziyaretçilerine hem tarih hem de manzara şöleni sundu.

Ailesiyle birlikte sarayı gezmeye gelen ziyaretçiler, taş işlemeleri, geniş avluları ve sarayın geçmişine dair anlatılan efsanelerle adeta zaman yolculuğuna çıktı. Bayram tatilini kültürel bir yolculuğa dönüştürmek isteyen binlerce kişi, bu tarihi mirasın önemine bir kez daha dikkat çekti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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