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İşçiler Tarafından Etkisiz Hale Getirilen Yılanın Kafa Kısmı Kaçmaya Devam Etti

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Elazığ'da inşaatta çalışan işçilerin bulunduğu alana giren yaklaşık bir buçuk metrelik yılan, kürekle telef edildi. İkiye ayrılan yılanın baş kısmının hareket etmeye devam ettiği görüldü.

İşçiler tarafından etkisiz hale getirilen yılanın kafa kısmı kaçmaya devam etti

ELAZIĞ - Elazığ'da inşaatta çalışan işçilerin bulunduğu alana giren yaklaşık bir buçuk metrelik yılan, kürekle telef edildi. İkiye ayrılan yılanın baş kısmının hareket etmeye devam ettiği görüldü.

Olay, Palu ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işçiler alanda çalışırken bir yılan fark etti. Yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki yılanı gören işçiler panik olurken, bir işçi elindeki kürekle yılana vurdu. Kürek darbesiyle ikiye bölünen yılanın baş kısmı kaçmaya çalışmaya devam etti.

O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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