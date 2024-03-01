İşçi Emeklisi Taşları Sanat Eserine Dönüştürüyor

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Ahmet Uludağ, bölgeden topladığı taşları işleyerek adeta sanat eserine dönüştürüyor. Taşlardan kaplumbağa, koyun, eşek gibi figürler yapan Uludağ, ilerde bahçesine açık hava müzesine dönüştürmek istiyor.

Sivas'ın Gemerek İlçesi Çepni kasabasında yaşayan Ahmet Uludağ, emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek için taş yontmaya merak saldı. Bölgeden çıkan ve işlemesi kolay olan taşları toplayan Uludağ, evinin bahçesine getirerek işlemeye başladı. Taşları ince bir ustalıkla yontan Uludağ, taşları adeta sanat eserine dönüştürdü. Taşlardan eşek, kaplumbağa ve koyun gibi figürler yapan Uludağ, evinin bahçesini açık hava müzesine dönüştürdü. Figürleri görenler kendine hayran bırakırken Uludağ'ın bu yeteneği takdir topluyor.

Yaptığı figürler gerçeğini aratmıyor

Ahmet Uludağ, boş zamanlarını değerlendirmek için hayvan figürleri yapmaya başladığını ifade ederek, "Emekli oldum. Hobi olsun diye her yerde bulunmayan bizim bölgenin taşlarından bazı figürler yapmaya çalıştım. Sabır ve azimle bunları yaptım, boş zamanımı değerlendirdim. Eşek, çeşme ve çeşitli hayvan figürleri yaptım. İlerde burayı açık hava müzesi yapmayı düşünüyorum" dedi. - SİVAS