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İşçi Emeklisi Bulduğu Parayı Sahibine Teslim Etti

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde işçi emeklisi Halil Başkan, bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti. Çanta içinde 21 bin 600 TL ve özel eşyalar bulunuyordu.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde işçi emeklisi Halil Başkan, bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti.

İşçi emeklisi olan Halil Başkan isimli yaşlı adam, Ezine ilçesi Millet Bahçesi'nde bankın üzerinde bulduğu çantanın içinde yüklü miktarda para olduğunu gördü. Başkan daha sonra içi para dolu çanta ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Çantanın içinde 21 bin 600 TL ve özel eşyaların olduğu tespit edildi.

Çanta sahibinin geçimini badanacılık yaparak sağlayan Mehmet Ogan olduğu belirlendi. Ardından Ogan, emniyet müdürlüğüne gelerek çantayı bulan Halil Başkan'dan teslim aldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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