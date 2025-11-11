İşçi Direnişine Sosyal Medya Engeli: Buse Kara'ya Ev Hapsi ve Yurt Dışı Yasağı Verildi
Tokat'taki Şık Makas/Cross Tekstil Fabrikası'nda işçilere yönelik direniş sürerken, sosyal medya paylaşımları sebebiyle işçi Buse Kara ev hapsine alındı ve yurt dışına çıkışı yasaklandı.
(TOKAT) - Şık Makas/Cross Tekstil Fabrikası'nda, aylardır maaşlarını alamadıkları ve haksız şekilde işten çıkarıldıkları gerekçesiyle direniş başlatan işçilerden Buse Kara'ya, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı verildi.
Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Şık Makas/Cross Tekstil Fabrikası'nda işçilerin direnişi sürerken, işçi Buse Kara dün sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle karakola ifade vermeye çağrıldı.
Ardından Kara'ya, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı verildi.
Kaynak: ANKA / Yerel