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Sevgilisinin çalıştığı işletmeye tüfekle ateş açtı: Saldırı anı kamerada

Sevgilisinin çalıştığı işletmeye tüfekle ateş açtı: Saldırı anı kamerada
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde alkollü bir şahıs, gönül ilişkisi yaşadığı kadının çalıştığı işletmeye av tüfeğiyle ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen bir şahıs, gönül ilişkisi yaşadığı kadının çalıştığı işletmeye tüfekle ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Cevat Şakir Mahallesi Turgutreis Caddesi üzerinde bulunan bir işletmenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreye rastgele ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde 4 adet boş kartuş ele geçirerek muhafaza altına aldı. Yapılan incelemede işletmenin giriş kapısına saçmaların isabet ettiği belirlendi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, silahlı saldırganın işletmeye av tüfeğiyle ateş açtığı anlar saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saldırganın ateş ettikten sonra bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin L.A. olduğu tespit edildi. Şüpheli, Halilim Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelinin, işletmede çalışan bir kadınla gönül ilişkisi bulunduğu, yaşanan anlaşmazlık nedeniyle olayı gerçekleştirdiği ve yakalandığında aşırı derecede alkollü olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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