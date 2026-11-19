Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Müftülük tarafından 38'inci Gençlik Buluşması düzenlendi.

Programda Hz. Adem ve Havva'nın hayatı üzerinden tevbe, kibir ve günah kavramları ele alındı. Sohbette, Hz. Adem'in yaptığı hatanın ardından tevbe ederek sorumluluğunu kabul etmesinin örnek alınması gerektiği ifade edildi. Gençlere ayrıca kibir ve asabiyetten uzak durmaları yönünde tavsiyelerde bulunuldu. Çay sohbeti eşliğinde gerçekleştirilen program, sohbet ve duaların ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı