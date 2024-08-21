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İş Makinesiyle Uçurumdan Yuvarlanan İşçi Hayatını Kaybetti

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Bergama'da bir Rüzgar Enerji Santrali şantiyesinde çalışan Vural Meydan, iş makinesiyle 100 metrelik uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OBEN ULU

(İZMİR) - Bergama'nın Ürkütler Mahallesi'nde bulunan Rüzgar Enerji Santrali (RES) şantiyesinde çalışan Vural Meydan (47), iş makinesiyle 100 metrelik uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre olay dün akşam üzeri saat 17.00'da meydana geldi. Özel bir RES şantiye alanında operatör olarak çalışan Vural Meydan mesai bitiminden sonra eve dönmedi. Operatörden haber alamayan ailesi yetkililere haber verdi. Vural Meydan'ı bulmak için saha çalışması yapan işçiler, operatörün iş makinesiyle 100 metrelik uçurumdan yuvarlanarak kaza yaptığını tespit etti.

İşçilerin yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD görevlileri sevk edildi. Ekipler sarp arazide yaklaşık 2 km yürüyerek kaza alanına ulaştı. Uçurumdan düşerek parçalanan iş makinesinin yanında ise Vural Meydan'ın cansız bedeni bulundu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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