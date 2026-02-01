Haberler

İstihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı

Çalışma ve İş Kurumu Erzurum İl Müdürlüğü, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, önceki kurul kararları değerlendirildi ve yeni açılan mesleki eğitim okulları onaya sunuldu.

Çalışma ve İş Kurumu Erzurum İl Müdürlüğünün Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında; İŞKUR Erzurum İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ve kurul üyelerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, bir önceki kurulda alınan kararlar değerlendirilirken; İl Müdürü Abdulkadir Mutlu tarafından yılı boyunca yürütülen faaliyetlere ilişkin kurul üyelerine kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Mesleki ve Teknik Eğitim kurumları bünyesinde yeni açılan okullar kurula sunularak onaya teklif edildi. Toplantı, gündem maddeleri doğrultusunda yapılan değerlendirmelerin ardından tamamlandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
