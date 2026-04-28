İş alamayan kooperatif üyeleri fabrika önünde toplandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde faaliyet gösteren S.S. Hayrabolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, iş alamadıklarını öne sürerek bir fabrika önünde eylem yaptı.

Tekirdağ Caddesi üzerindeki CP Yem Fabrikası önünde toplanan yaklaşık 30 kamyoncu adına açıklama yapan Kooperatif Başkanı Selçuk İlbars, fabrikaya taşıma işi talebinde bulunduklarını belirterek, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istediklerini ifade etti.

Fabrikanın Üretim Müdürü Fatih Akel, firma yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından kamyoncuların taleplerinin ilgili birimlere iletildiğini belirterek, konunun kısa süre içinde yeniden değerlendirilip sonuçların taraflarla paylaşılacağını vurguladı. Akel ayrıca, sürecin hızlandırılması amacıyla fabrika yetkililerinin kooperatif başkanı ve üyeleri ile bir araya gelerek toplantı yapacağını ifade etti.

Bir süre fabrika önünde bekleyen kamyon şoförleri, daha sonra sessizce dağıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı