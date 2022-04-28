İş adamı Öndeş'ten 400 aileye gıda kolisi - Haberler

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İş adamı Öndeş'ten 400 aileye gıda kolisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İş adamı Öndeş'ten 400 aileye gıda kolisi

MUŞ (İHA) – Muşlu hayırsever iş adamı Hüseyin Öndeş, ihtiyaç sahibi 400 aileye Ramazan kolisi desteğinde bulundu.

İSTANBUL (İHA) - MUŞ (İHA) – Muşlu hayırsever iş adamı Hüseyin Öndeş, ihtiyaç sahibi 400 aileye Ramazan kolisi desteğinde bulundu.

İstanbul'da yaşayan Muşlu iş adamı Hüseyin Öndeş, memleketi Muş'a dağıtılmak için 400 gıda kolisi gönderdi. İş adamı Öndeş tarafından Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gönderilen 400 gıda kolisi, il merkezi ve ilçelerdeki ailelere teslim edildi. Malazgirt ilçesindeki 50 aile için gönderilen gıda kolilerini dağıtan İYİ Parti İlçe Başkanı Hikmet Taşdemirel, Muşlu iş adamı Hüseyin Öndeş'e teşekkür etti. - MUŞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Öndeş, İstanbul, İş Adamı, Muş, Yerel, Haberler

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