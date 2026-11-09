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IRNA, Keşm adasında kesin nedeni bilinmeyen 4 patlama sesi duyulduğunu bildirdi

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İran'ın resmi ajansı IRNA, Hürmüz Boğazı'nın kuzey girişi yakınındaki Keşm adasında kesin nedeni henüz bilinmeyen 4 patlama sesi duyulduğunu bildirdi. IRNA'ya göre adadaki bazı noktaların hedef alındığı anlaşılırken, Hürmüzgan eyaleti yetkililerinden henüz açıklama gelmedi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Keşm adasında kesin nedeni henüz bilinmeyen 4 patlama sesinin duyulduğunu bildirdi.

ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik sürüyor. İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Hürmüz Boğazı'nın kuzey girişi yakınlarında bulunan Keşm adasında 4 patlama sesinin duyulduğunu bildirdi. Patlamaların kesin nedeninin henüz bilinmediği kaydedilerek, "IRNA'nın Keşm adasındaki muhabirine göre, adadaki bazı noktaların hedef alındığı anlaşılıyor" ifadelerine yer verildi. Yerel otoriteler ya da Hürmüzgan eyaleti yetkililerinin henüz olayla ilgili bir yorumda bulunmadığı kaydedildi. Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas ve Sirik şehirlerinde de patlama seslerinin duyulduğu, ancak bunların İran güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki eylemleriyle bağlantılı olduğu aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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