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Irkçı Saldırıda Hayatını Kaybeden Fatih Saraçoğlu Anıldı

Irkçı Saldırıda Hayatını Kaybeden Fatih Saraçoğlu Anıldı
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Almanya'nın Hanau kentinde 2020 yılında meydana gelen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden İskilipli Fatih Saraçoğlu, memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen anma töreni ile kabri başında anıldı. Törene resmi yetkililer ve aile yakınları katıldı.

Almanya'nın Hanau kentinde 5 yıl önce gerçekleşen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Fatih Saraçoğlu, memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde kabri başında anıldı.

Almanya'nın Hanau kentinde 2020 yılında gerçekleşen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden İskilipli Fatih Saraçoğlu, memleketinde kabri başında anıldı. İskilip Hacıkarani Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Kaymakam Adayı Fatih Gürbüz, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Müsteşar Gabriele Weinhod, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan uzmanlar Fatma Feyza Yıldırım Sungur ve Tuğşad Özer, İlçe Müftüsü, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Jandarma Komutanı katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Anma töreni öncesinde heyet, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat'ı makamında ziyaret etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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