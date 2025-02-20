Irkçı Saldırıda Hayatını Kaybeden Fatih Saraçoğlu Anıldı

Almanya'nın Hanau kentinde 5 yıl önce gerçekleşen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Fatih Saraçoğlu, memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde kabri başında anıldı.

Almanya'nın Hanau kentinde 2020 yılında gerçekleşen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden İskilipli Fatih Saraçoğlu, memleketinde kabri başında anıldı. İskilip Hacıkarani Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Kaymakam Adayı Fatih Gürbüz, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Müsteşar Gabriele Weinhod, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan uzmanlar Fatma Feyza Yıldırım Sungur ve Tuğşad Özer, İlçe Müftüsü, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Jandarma Komutanı katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Anma töreni öncesinde heyet, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat'ı makamında ziyaret etti. - ÇORUM