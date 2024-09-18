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İrem Sak'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

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Ünlü oyuncu İrem Sak'ın mide kanaması nedeniyle vefat eden babası Dr. Şemsettin Sak, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurladı. Cenaze törenine sanat camiasından birçok isim katıldı.

Ünlü oyuncu İrem Sak'ın Sivas'ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak, dün mide kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastane 75 yaşında vefat etmişti. Dr. Şemsettin Sak'ın cenaze töreni, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlendi.

İrem Sak'ın Babası Dr. Şemsettin Sak Hayatını Kaybetti

CENAZEYE BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

Cenazeye, İrem Sak'ın yakınları dışında sanat camiasından birçok isim katıldı. Oyuncu Gözde Kaya, make-up artistleri Seçkin Süngüç ve Fezi Altun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katılanlar arasındaydı. Oyuncu Birce Akalay da İrem Sak'ı kötü gününde yalnız bırakmadı. Bir süre sarılıp ağlayan iki ünlü oyuncunun o anları görenleri duygulandı. Ünlü oyuncu İrem Sak, babasını gözyaşlarıyla uğurlarken Sak'ın naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığına defnedildi.

İrem Sak'ın Babası Dr. Şemsettin Sak Hayatını Kaybetti

İrem Sak'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İrem Sak Magazin Ünlüler Kültür Sanat Yerel Yaşam

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