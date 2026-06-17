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İranlı öğrenciden 5 bin çay yapraklı elbise

İranlı öğrenciden 5 bin çay yapraklı elbise
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Rize'de eğitim gören İranlı Yeganeh Choulaki, 5 bin çay yaprağı kullanarak tasarladığı elbiseyle Rize'ye hayranlığını gösterdi. Kostümde Rize'nin ahşap köprüsünü işleyen Choulaki, Guinness Rekorları'na başvurdu.

İran'dan okumak için Rize'ye gelen Yeganeh Choulaki, 5 bin çay yaprağı kullanarak tasarladığı elbiseyle şehre olan hayranlığını ortaya koydu.

İran'dan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne eğitim görmek için gelen Yeganeh Choulaki, Rize'nin doğal güzelliklerine hayran kaldı. Bu hayranlığını ise tasarladığı kostüm ile gösterdi. Ön kısmında Rize'nin asma köprü desenleri bulunan elbisenin arka kısmında ise çaylardan oluşan bir kuyruk tasarladı. 5 bin adet çay yaprağı kullanarak tasarladığı kuyruk herkesin beğenisini topladı.

Elbiseyi 4 günde tamamladığını dile getiren Yeganeh Choulaki, Guinness Rekorlar Kitabı için başvuruda bulunduğunu da dile getirerek, "Bu elbiseyi 4 gün içerisinde yaptım. Hepsini kendi ellerimle işledim. Ön taraftaki işlemeyi. Rize'yi çok sevdiğim için buranın da en meşhur şeyi çay olduğu için bu çaylardan ilham alarak bu elbiseyi dizayn ettim ve tasarladım. Bu elbiseyi Guinness rekorları için de başvuru yaptım. Onlar da teyit ettiler, onayladılar. Daha ilk kademeyi, aşamayı geçtik ve ikinci aşamaya geçtik. Onlardan haber bekliyoruz. Bu elbisede Rize var ve çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.

Herkesin elbiseye beğeni ile yaklaştığını sözlerine ekleyen Choulaki "Herkes çok beğendi, çok sevdiler. Özellikle burada işlenen işlemeler, Rize'nin bir ahşap köprüsünün temsili. Herkes çok beğendi, çok desteklediler ve çok sevdiler. Bu işlemelerin aslında bulunduğum ülkede daha çok değer görüyor ama çay Rize'ye özel olan bir şey" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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