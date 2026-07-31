İran ordusundan Bahreyn’deki ABD askeri tesislerine saldırı açıklaması

İran ordusu, Bahreyn'deki ABD askeri tesislerini tek yönlü saldırı İHA'larıyla hedef aldığını açıkladı.

Orta Doğu'daki Washington-Tahran gerilimi sürerken, İran'dan yeni bir misilleme hamlesi geldi. İran Ordusu Halkla İlişkiler Ofisi'nden yapılan açıklamada, Bahreyn'deki ABD askeri tesislerinin tek yönlü saldırı İHA'larıyla hedef alındığı bildirildi. Söz konusu operasyonun şubat ayında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlangıcında Su-24 tipi bir İran savaş uçağı pilotunun hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu kapsamda fırlatılan İHA'ların Şeyh İsa Hava Üssü'ndeki ABD ordusuna ait güç jeneratörlerini, seyir sistemlerini ve idari binaları vurduğu öne sürüldü.

"Savaş ve lojistik kapasitesine ciddi zarar verildi"

Şeyh İsa Hava Üssü'nün Körfez bölgesindeki en kritik ABD askeri tesislerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, üssün keşif uçaklarına ev sahipliği yaptığı, helikopter ve İHA'lar için ana bakım merkezi olarak hizmet verdiği hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca, devam eden operasyonların üssün savaş ve lojistik destek kapasitesine ciddi zarar verdiği iddia edildi. Söz konusu iddialarla ilgili olarak ABD ya da Bahreyn makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı