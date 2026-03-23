Haberler

İran'ın Urmiye şehrindeki yerleşim bölgesine hava saldırısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Kızılayı, Türkiye ve Irak sınırlarına yakın Urmiye şehrindeki bir yerleşim yerinin hava saldırısına uğradığını ve yaralılara tıbbi yardım sağlandığını açıkladı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İran Kızılayı'ndan (IRCS), ülkeyi hedef alan son saldırılarla ilgili açıklama geldi. Türkiye ve Irak sınırlarına yakın Urmiye şehrindeki bir yerleşim bölgesinin hava saldırısına uğradığı belirtilerek, olay yerine acil durum ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı. IRCS ekiplerinin yaralı bölge sakinlerine tıbbi yardım sağladığı belirtildi. Olası can kayıpları ve kesin yaralı sayısına ilişkin detay verilmedi. Paylaşılan görüntülerde bir binanın ciddi şekilde hasar aldığı ve ekiplerin arama kurtarma çalışması yürüttüğü görüldü.

İran yeni saldırıların hedefi olmuştu

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan son açıklamada, İran'daki rejime ait hedeflere yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı belirtilmişti. Saldırıların başkent Tahran'ı hedef aldığı kaydedilmişti. IDF'nin son saldırı dalgasının öncesinde de Tahran'ın farklı kesimlerinde şiddetli patlamalar yaşanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 24. gün! İran'dan kritik 48 saat uyarısı: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin

48 saat verip resti çektiler: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak

Maliye yakında kapınızı çalabilir! Listede tam 16 bin 300 kişi var
Küba: ABD saldırısına karşı askeri hazırlık yapıyoruz

Karayip ülkesi ABD'ye karşı harekete geçti: Askeri hazırlık yapıyoruz
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı

Ülkenin belki de en hayati noktasıydı! Havaya uçurdular
Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber

Fenerbahçe derbisi öncesi çok kötü haber
Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak

Maliye yakında kapınızı çalabilir! Listede tam 16 bin 300 kişi var
Aksaray'da kayıp olarak aranan Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu

İkinci kayboluşu mutlu sonla bitmedi! Alzheimer hastasından acı haber
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim

Genç futbolcu cinayetinde korkunç şüphe! Annesi de gözaltına alındı