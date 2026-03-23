İran'ın Urmiye şehrindeki yerleşim bölgesine hava saldırısı

İran Kızılayı'ndan (IRCS), ülkeyi hedef alan son saldırılarla ilgili açıklama geldi. Türkiye ve Irak sınırlarına yakın Urmiye şehrindeki bir yerleşim bölgesinin hava saldırısına uğradığı belirtilerek, olay yerine acil durum ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı. IRCS ekiplerinin yaralı bölge sakinlerine tıbbi yardım sağladığı belirtildi. Olası can kayıpları ve kesin yaralı sayısına ilişkin detay verilmedi. Paylaşılan görüntülerde bir binanın ciddi şekilde hasar aldığı ve ekiplerin arama kurtarma çalışması yürüttüğü görüldü.

İran yeni saldırıların hedefi olmuştu

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan son açıklamada, İran'daki rejime ait hedeflere yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı belirtilmişti. Saldırıların başkent Tahran'ı hedef aldığı kaydedilmişti. IDF'nin son saldırı dalgasının öncesinde de Tahran'ın farklı kesimlerinde şiddetli patlamalar yaşanmıştı. - TAHRAN

