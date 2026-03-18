Haberler

İran Kadın Milli Takımı Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 AFC Kadınlar Asya Kupası için gittikleri Avustralya'dan uçakla Türkiye'ye gelen İran Kadın Milli Futbol Takımı, hava sahası kısıtlamaları nedeniyle kara yoluyla Gürbulak Sınır Kapısı'ndan İran'a geçti.

2026 Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Kadınlar Asya Kupası'na katılan İran Kadın Milli Futbol Takımı kafilesi, İran hava sahasının kapalı olması nedeniyle önce Umman'a, ardından Muscat üzerinden İstanbul'a ulaştı. Kafile, İstanbul'dan bugün saat 11.40'ta uçakla Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na geldi. Kafile, kara yoluyla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'na hareket etti. Burada kafile araçlarla sınırdan giriş yaparak, sınır geçiş prosedürleri kapsamında İran'a geçiş yaptı.

Kafilede yer alan 7 kişiden 2'sinin daha önce Avustralya'da iltica talebinde bulunarak ülkede kaldığı, diğer 5 kişinin ise milli takım kafilesiyle birlikte Türkiye'ye geldiği öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız

Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Guardiola'nın gömleği olay oldu

Üzerindeki gömleği ucuz sananlara büyük şok
Marco Asensio'ya milli takım müjdesi

Sevinçten havalara uçacak
Genç içerik üreticisi, Said Hatipoğlu iddialarına noktayı koydu

İddialara son noktayı koydu
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Guardiola'nın gömleği olay oldu

Üzerindeki gömleği ucuz sananlara büyük şok
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü

İsrail cephesinden savaşta dengeleri altüst edecek iddia
Testo Taylan tutuklandı

Gözaltına alınan Testo Taylan hakkında karar verildi