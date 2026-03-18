İran Kadın Milli Takımı Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçti

2026 AFC Kadınlar Asya Kupası için gittikleri Avustralya'dan uçakla Türkiye'ye gelen İran Kadın Milli Futbol Takımı, hava sahası kısıtlamaları nedeniyle kara yoluyla Gürbulak Sınır Kapısı'ndan İran'a geçti.

2026 Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Kadınlar Asya Kupası'na katılan İran Kadın Milli Futbol Takımı kafilesi, İran hava sahasının kapalı olması nedeniyle önce Umman'a, ardından Muscat üzerinden İstanbul'a ulaştı. Kafile, İstanbul'dan bugün saat 11.40'ta uçakla Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na geldi. Kafile, kara yoluyla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'na hareket etti. Burada kafile araçlarla sınırdan giriş yaparak, sınır geçiş prosedürleri kapsamında İran'a geçiş yaptı.

Kafilede yer alan 7 kişiden 2'sinin daha önce Avustralya'da iltica talebinde bulunarak ülkede kaldığı, diğer 5 kişinin ise milli takım kafilesiyle birlikte Türkiye'ye geldiği öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı