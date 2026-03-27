İran'ın son füze saldırıları İsrail'deki yerleşim bölgesinde hasara yol açtı

İran, İsrail'e yönelik misillemelerini sürdürüyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre; gece boyunca İran'dan ülkenin merkez bölgelerine çok sayıda füze saldırısı yapıldı. Birçok bölgede sirenler çalarken, halka sığınaklara girme uyarısında bulunuldu. Parça tesirli mühimmat taşıyan füzelerin kaçının engellendiği belirtilmedi. İsrail kamu yayıncısı Kan, Şoham kasabasına düşen füze enkazının bir apartmanda maddi hasara yol açtığını bildirdi. Buna rağmen, can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Saldırı anları ve sonrasında oluşan hasar amatör kameralar tarafından kaydedildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı