İsrail-İran gerginliği uluslararası uçuşları etkiledi: 227 uçuş iptal edildi
Güncelleme:
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları sonrasında İran, misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı ve hava sahasını kapattı. Türkiye'den bölgeye yapılacak 227 uçuş iptal edildi.

ABD'nin İsrail ile birlikte İran'ı vurmasının ardından İran misillemeyle cevap verirken Hürmüz Boğazı'nı ve hava sahasını kapattı. Artan gerilimle birlikte Türkiye'den 2 gün içinde bölgeye uçacak ve bölgeden Türkiye'ye yapılacak 227 uçuş iptal edildi.

ABD ve İsrail kuvvetlerinin İran'a hava saldırısının ardından İran, İsrail'e ve bölgede bulunan ABD üslerine misillemede bulunmaya başladı. İran, hava sahasını kapattı. Güvenlik riski gerekçesiyle yapılmayan ve iptal olan uçuşlar İstanbul Havalimanı içerisinde bulunan ekranlara yansıtıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e tüm uçuşların 2 Mart'a kadar iptal edildiğini, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman seferlerinin ise günlük olarak durdurulduğunu açıkladı.

2 günde 227 uçuş iptal oldu

28 Şubat tarihinde 60 gidiş 61 geliş olmak üzere 121 uçuş iptal edilirken, 1 Mart tarihinde ise 57 gidiş 49 geliş toplamda 106 uçuşun iptal edildiği öğrenildi. İran, Irak, Ürdün, Suriye, Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn, Lübnan, Kuveyt, Umman'a 2 gün içinde toplam 227 uçuşun iptal olduğu belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
