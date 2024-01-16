İran'ın Erbil'e düzenlediği saldırılar BM önünde protesto edildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine düzenlediği ve 4 sivilin ölümüne yol açan balistik füzeli saldırıları, Birleşmiş Milletler (BM) Erbil Ofisi önünde protesto edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun gece saatlerinde IKBY'nin Erbil kentine gerçekleştirdiği balistik füzeli saldırılar, bölge halkının tepkisini çekti. Yüzlerce kişi, BM'nin Erbil ofisinin önünde bir araya gelerek İran'ı protesto etti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin posterlerini taşıyan göstericiler, " İran'a ölüm" ve "Erbil diz çökmeyecek" sloganları attı. Geniş çaplı güvenlik önlemlerinin alındığı protestoda, İran'ın saldırılarına son vermesi istendi. Protestoya katılan Beyan Fettah, İran'ın saldırısını kınayarak, "İran her zaman farklı bahaneler uydurarak Erbil'i vuruyor. İran'ın amacı Kürt milletinin azmini kırmaktır, ancak bu asla gerçekleşmeyecek" dedi.

Irak, Tahran Büyükelçisini çağırdı

Öte yandan Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'e düzenlediği saldırılar nedeniyle istişare amacıyla Irak'ın Tahran Büyükelçisi Nasir Abdulmuhsen'in Bağdat'a çağrıldığı duyuruldu.

"3 SİHA düşürüldü"

IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada da, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait üssün 3 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile hedef alındığı, SİHA'ların düşürüldüğü bildirildi.

"Biz bu çatışmanın bir parçası değiliz"

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) oturum aralarında saldırıya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Barzani, İran'ın iddialarının asılsız olduğunu belirterek, "Şaşırtıcı olan, biz bu çatışmanın bir parçası değiliz. İran'ın IKBY'deki sivillere, özellikle de Erbil'e neden misilleme yaptığını bilmiyoruz" dedi.

ABD'den kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller de yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin İran'ın Erbil'e düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadığını ifade etti. Miller, "İran'ın Irak'ın istikrarını baltalayan pervasız füze saldırılarına karşıyız" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssü dahil birçok bölgeden gece saatlerinde patlama sesleri yükselmişti. Havalimanındaki tüm uçuşlar durdurulurken, ABD Başkonsolosluğundan da siren sesleri duyulmuştu. İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan ilk açıklamada, "İran düşmanlarının gerçekleştirdiği terör saldırılarına karşılık olarak İran karşıtı terörist ve casuslara ait karargahların" balistik füzelerle vurulduğu bildirilmişti. Yapılan ikinci açıklamada ise terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği İran'ın Kirman eyaletinde 90 kişinin ölümüyle sonuçlanan canlı bomba saldırısı, Rask kentindeki güvenlik güçlerine yönelik saldırı ve Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanlarından Razi Musevi'nin öldürüldüğü saldırılar hatırlatılarak, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflerin, Erbil kentinde ise İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı olduğu belirtilen karargahın balistik füzelerle hedef alındığı duyurulmuştu. Erbil'e yönelik saldırıda füzelerden bazıları evlere, bazıları evlerin yakınlarına isabet etmişti. Saldırı sonucu aralarında Kürt iş adamı Peşrev Dizeyi ile kızı dahil 4 sivilin hayatını kaybettiği, Dizeyi'nin eşi ile 7 yaşındaki oğlu dahil 6 sivilin de yaralandığı aktarıldı. - ERBİL