Hamaney İçin Taziye Defteri Açıldı

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden İran Dini Lideri Ali Hamaney için taziye defteri açıldı.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırıları sonucu İran İslam Cumhuriyeti Dini Lideri Ali Hamaney ve beraberindeki Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur ve Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani hayatını kaybetmiş ve İran hükümeti tarafından ülkede 40 günlük yas ilan edilmişti. İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde Hamaney için taziye defteri açıldı. Taziye defterini Irak, Sri Lanka ve Kazakistan'ın Ankara büyükelçileri ile çeşitli ülkelerden yabancı misyon temsilcilerinin yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal imzaladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan deftere şunları yazdı:

"Amerika ve İsrail'in bugün yaptıkları saldırılar sadece İran Devleti'ne değil, tüm bölgeye, tüm insanlığa saldırılar düzenlemekte. Bu saldırıların neticesinin tüm bölge ülkelerini kaosa sürüklenmek olduğunu ifade etmek istiyorum."

ABD ve İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısının her geçen gün arttığını belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal ise, "Saldırıların ilk gününde 120'ye yakın küçük kız çocuğu şehit edildi. Savaşın artık askerler arasında olmadığını görüyoruz. Çocukların ve kadınların da bu savaşlarda şehit edildiğini görüyoruz. Sadece İran'da değil, Irak'ta, Suriye'de ve tüm bölgeye İsrail'in bu savaşı yaydığını görüyoruz. Dolayısıyla MHP olarak dost ve kardeş ülke olan İran'ın yanında olduğunu göstermek için bugün taziyeye geldik ve taziye defterini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına imzaladım" ifadelerine yer verdi.

Taziye defteri, 4-5-6 Mart tarihlerinde 10.00-13.00 ile 14.00-18.00 saatlerinde imzalanabilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı