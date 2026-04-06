İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın eskisi gibi olmayacağını ve kontrolün devam edeceğini açıkladı. ABD Başkanı Trump'ın İran'a tanıdığı süre uzatıldı.

Abd Başkanı Donald Trump'ın fiili anlamda kapanan Hürmüz Boğazı'nı açması için İran'a tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzatmasına İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) yanıt gecikmedi. DMO Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda kontrolün devam edeceği vurgulanarak, "Hürmüz Boğazı, özellikle ABD ve İsrail için asla eski haline dönmeyecek. DMO Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İranlı yetkililerin planı doğrultusunda, Basra Körfezi'ndeki yeni düzene yönelik operasyonel hazırlıklarını tamamlıyor" denildi.

Trump İran'a tanıdığı süreyi uzatmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, fiili anlamda kapanan Hürmüz Boğazı'nı açması için İran'a tanıdığı 48 saatlik süreyi ABD Doğu Yakası saatiyle Salı 20.00'a (Türkiye saatiyle 8 Nisan 03.00) kadar uzattığını duyurmuştu. Trump, daha önce yaptığı açıklamada ise Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ın altyapısının hedef alınacağı tehdidinde bulunarak, "Salı günü İran'da elektrik santrali günü ve köprü günü olacak, hepsi bir arada. Daha önce benzeri görülmemiş olacak! Şu lanet boğazı açın, yoksa cehennemde yaşayacaksınız" demişti. - TAHRAN

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
