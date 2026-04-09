İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenli geçiş rotalarını gösteren bir harita yayınladı

ABD ve İran arasında varılan ateşkes gündemdeki tazeliğini korurken, İran'dan dikkat çeken bir hamle geldi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ne yakınlığı ile bilinen Nur Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nı kullanacak gemilerin deniz mayınlarından kaçınmasına yardımcı olmak amacıyla alternatif güvenli geçiş rotalarını gösteren bir harita yayınladı. DMO Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, ateşkes öncesi savaş şartları nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın ana trafik bölgesinde çeşitli gemisavar mayınlarının olabileceği belirtilerek, "Seyir güvenliğini sağlamak ve deniz mayınlarıyla muhtemel bir çarpışmadan kaçınmak amacıyla, gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan Devrim Muhafızları donanması ile koordinasyon kurarak ve ikinci bir duyuruya kadar haritada belirtilen rotaları kullanarak geçmeleri gerekmektedir" denildi. Önerilen giriş güzergahının, "Umman Denizi'nden kuzeye, Lark Adası'na ve ardından Basra Körfezi'ne doğru devam eden rota", önerilen çıkış güzergahının ise, "Lark Adası'nın güneyinden geçerek Umman Denizi'ne doğru devam eden rota" olduğu ifade edildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı