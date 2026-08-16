Haberler

İran’dan Trump’a imalı güvenlik uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz ay Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’nden ayrılırken ikram aracıyla gizlice uçak değiştirdiğine yönelik haberlere atıfta bulunarak, "ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı konusunda...

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nden ayrılırken ikram aracıyla gizlice uçak değiştirdiğine yönelik haberlere atıfta bulunarak, "ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı konusunda durmaksızın blöf yapmak yerine kendi güvenliği konusunda endişelenmeli; aksi takdirde kendisini bir gün bir yemek kamyonunda saklanırken bulabilir" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim" şeklindeki açıklamalarının yankıları sürerken, Tahran cephesinden Trump'a imalı bir güvenlik uyarısı geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Trump'ın geçtiğimiz ay Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nden ayrılırken ikram aracıyla gizlice uçak değiştirdiğine yönelik haberlere atıfta bulunarak, "ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı konusunda durmaksızın blöf yapmak yerine kendi güvenliği konusunda endişelenmeli; aksi takdirde kendisini bir gün bir yemek kamyonunda saklanırken bulabilir" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Ankara'dan ayrılırken uçak değiştirdiği ortaya çıkmıştı

ABD merkezli The Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından İran tehdidi nedeniyle Ankara'dan gizli bir şekilde ayrıldığını öne sürmüştü. Haberde, Ankara'da kameralar önünde eski Air Force One uçağına binen Trump'ın bir havaalanı ikram aracıyla gizlice daha küçük bir uçak olan Air Force C-32A'ya taşındığı aktarılmıştı. Trump ise, güvenlik riski nedeniyle uçak değiştirdiğini doğrulayarak, "Bu tamamen Gizli Servis'e bağlı bir durum. Ben sadece dediklerine uyuyorum. Güvenlik konusunda Gizli Servis ve orduya güveniyorum. Benim farklı bir uçuşla, farklı bir uçakla gitmemi istediler. Güvenlik düzeyi aynıydı ama bunu yapmamı istediler, ben de bunu yaptım. Onlar ne derse onu yaparım" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü

Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Neler yapmışlar neler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasını çıkarttıran taraftar hakkında gözaltı kararı

Minik taraftara korkulu dolu anlar yaşatan holigan için hesap vakti
Fenerbahçe taraftarından yönetime İrfan Can Eğribayat tepkisi

Fenerbahçe kendi kendini yaktı! Taraftar isyanda
'Sivrihisar cebesi'ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor

Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
Alihan Kuriş’in evindeki çelik kasadan servet çıktı

Alihan Kuriş’in evindeki çelik kasadan servet çıktı
Ukraynalı komutandan öldürülen Türk denizcinin kardeşine hadsiz mesaj: Hak ettiğini aldı

Ukraynalı komutandan öldürülen Türk denizcinin kardeşine hadsiz mesaj

Sahilde bıçaklı kavga: 17 bıçak darbesiyle öldürüldü

Sahilde vahşet! 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Ağrı Dağı’na tırmanan dağcılar Ağustos ayında kar fırtınasına yakalandı

Antarktika değil, Türkiye! Ağustos ayında kar fırtınasına yakalandılar