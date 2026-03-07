İran'da halk, ABD ve İsrail saldırılarında yaralananlar için kan bağışında bulunuyor

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında yaralananlar için yapılan kan bağışı çağrısının ardından vatandaşlar kan bağışı merkezlerine giderek bağışta bulunuyor.

Tahran yönetiminin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında yaralananların tedavisi için yaptığı kan bağışı çağrısının ardından İran halkı kan bağışı merkezlerine yoğun ilgi gösterdi. Başkent Tahran başta olmak üzere ülke genelindeki kan bağışı merkezlerine günün farklı saatlerinde gelen vatandaşlar yaralılar için bağışta bulunuyor.

İran Kan Transfüzyon Kurumu ve yetkililer, saldırılarda yaralananların tedavisi için hastanelerde kana ihtiyaç duyulabileceğini belirterek vatandaşları kan bağışında bulunmaya çağırmıştı. Bu çağrının ardından ülke genelinde vatandaşlar kan bağışı merkezlerine giderek yaralılar için kan bağışında bulunmaya başlamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı