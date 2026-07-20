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Bombardıman sürerken bir de deprem vurdu: İran 5 dakika arayla 2 kez sallandı

Bombardıman sürerken bir de deprem vurdu: İran 5 dakika arayla 2 kez sallandı
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ABD ile savaşta olan İran'ın Kirmanşah eyaletinde 5 dakika arayla 5.2 ve 5.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerde 3 kişi yaralandı.

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde 5 dakika ile 5.2 ve 5.7 büyüklüğünde meydana gelen iki depremde 3 kişi yaralandı.

ABD ile savaşta olan ve çok sayıdaki kritik noktalara füzeler yağan İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Kuzaran bölgesinde 5.2 ve 5.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 

5 DAKİKA ARAYLA 2 DEPREM

Tahran Üniversitesi İran Sismoloji Merkezi'nden alınan bilgilere göre, yerel saatle 07.13 sıralarında 5.2 büyüklüğündeki ilk deprem 8 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Kuzaran'dan 17 km, Kirmanşah eyalet başkentinden ise 65 km uzaklıkta olduğu belirtildi. 

İkinci deprem ise aynı bölgede yerel saatle 07: 18'de meydana geldi. İran basını, 5 dakika ile meydana gelen iki depremde 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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