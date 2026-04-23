İran'da mahsur kalan THY uçağı yurda döndü

İran'da mahsur kalan THY uçağı yurda döndü
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik hava saldırılarıyla birlikte İran'ın hava sahasını kapatmasının ardından Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı'nda mahsur kalan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, 55 gün sonra İstanbul Havalimanı'na dönüş yaptı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik hava saldırılarıyla birlikte İran'ın hava sahasını kapatmasının ardından Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı'nda mahsur kalan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, 55 gün sonra İstanbul Havalimanı'na dönüş yaptı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlayan hava saldırıları nedeniyle, İran hava sahasını kapatmışıyla bazı uçaklar mahsur kalmıştı. Tahran'da mahsur kalan THY'ye ait TC-JZG tescilli Boeing 737-8F2 tipi yolcu uçağı İran yerel saatiyle 14.14'te kalkış yaptı. TK6895 sefer sayısıyla uçuşunu gerçekleştiren THY uçağı, 3 saat 37 dakikalık uçuş süresinin ardından Türkiye saatiyle 17.21'de İstanbul Havalimanı'na inişini gerçekleştirdi. 55 gün boyunca uçuş gerçekleştirmeyen uçağın İstanbul seferi öncesi tüm teknik bakımlarının yapıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
