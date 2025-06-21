İran'da İsrail saldırılarında yaralanan sivillerin tedavisi sürüyor

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İran'da İsrail'in saldırılarında yaralanan sivillerin tedavisi başkent Tahran'daki hastanelerde devam ediyor.

İran'da İsrail'in saldırılarında yaralanan sivillerin tedavisi başkent Tahran'daki hastanelerde devam ediyor. Resul Ekrem Hastanesi'ne şu ana kadar 70'e yakın yaralı getirildi, 10 kişi hala tedavi altında.

İsrail'in 13 Haziran'dan bu yana İran'a düzenlediği saldırılarda yaralanan sivillerin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor. Başkent Tahran'daki Resul Ekrem Hastanesi doktorlarından Hasan Emiri, saldırıların ilk gününden bu yana hastaneye 60-70 arası yaralı getirildiğini ifade etti. Doktor Emiri, "İki hastane personelimiz saldırılara evlerinde yakalandı. Ne yazık ki biri şehit oldu, diğeri ise ayakta tedavi görerek taburcu edildi" dedi. Şu ana kadar 10 yaralıya hastanede yatış verildiğini belirten Emiri, "Diğer hastalar ya ayakta tedavi edilerek ya da kısa süreli hastane bakımı sonrası taburcu edildi. Şu anda hastanemiz tüm imkanlarıyla muhtemel acil durumlara karşı hazır. Sağlık personeli, ilaç ve ekipman konusunda herhangi bir eksikliğimiz bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

"Gözlerimi açtığımda hastanedeydim"

Saldırıda yaralanarak hastanede tedavi gören 89 yaşındaki İranlı, "Patlama seslerini duyduğumda sokakta beklemenin daha güvenli olacağını düşündüm. Evde kimse yoktu. Apartmandan inerken sadece bir ses duydum ve gerisini hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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