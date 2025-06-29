İran'da Evin Hapishanesi'ne Düzenlenen Saldırıda 71 Kişi Hayatını Kaybetti

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, İsrail'in 23 Haziran'da Evin Hapishanesi'ne düzenlediği saldırıda 71 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail'in 23 Haziran'da başkent Tahran'da bulunan Evin Hapishanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin resmi can kaybı açıklandı. İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, yaptığı açıklamada, "Siyonist rejimin Evin Hapishanesi'ne yönelik saldırısında, cezaevi idari personeli, zorunlu askerlik görevini yapan askerler, mahkumlar, mahkum yakınları ile cezaevi çevresinde yaşayan sivillerin de aralarında bulunduğu 71 kişi hayatını kaybetti" dedi.

Yaralılara ilişkin de bilgi veren Cihangir, "Ne yazık ki bu saldırıda yaralananlar da oldu. Yaralılardan bir kısmı olay yerinde tedavi edilirken, bazıları hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilenlerin bir kısmı ayakta tedavi görürken, bazıları hastaneye yatırılarak tedavilerine devam edildi" ifadelerini kullandı.

Evin Hapishanesi doğrudan hedef alınmıştı

İran Yargı Erki, 23 Haziran'da yaptığı açıklamada, Tahran'daki Evin Hapishanesi'nin İsrail güçleri tarafından doğrudan hedef alındığını duyurmuştu. Açıklamada, "Siyonist rejimin Tahran'a yönelik son saldırısında bazı mermiler Evin Hapishanesi'ne isabet etmiş, cezaevinin bazı bölümlerinde hasar meydana gelmiştir. Cezaevi yönetimi için tüm imkanlar seferber edilmiş ve durum kontrol altına alınmıştır. Bu saldırı, uluslararası hukukun açık ihlalidir" ifadeleri yer almıştı. - TAHRAN