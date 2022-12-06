İran'da kafa karışıklığı sürüyor! Bir yetkili daha "Ahlak polisliği" uygulamasının kaldırıldığını duyurdu

İran'da "Ahlak polisi" karmaşası yaşanıyor. Son olarak İran İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Merkezi Sözcüsü Ali Hanmuhammedi, ülkede İrşad Devriyeleri olarak adlandıran "Ahlak polisliği" uygulamasının son bulduğunu söyledi.

İran İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Merkezi Sözcüsü Ali Hanmuhammedi, Cameran adlı internet sitesine verdiği röportajda ülkede gündemde olan "Ahlak polisliği" uygulamasına ilişkin konuştu. Hanmuhammedi, ahlak polisliği uygulamasının kaldırıldığına ilişkin sorulan soruya, uygulamanın son bulduğunu söyleyerek cevap verdi.

"BAŞÖRTÜSÜ KONUSUNDA YENİ PLANLAMALAR YAPILACAK"

Ahlak polisliği uygulamasına ilişkin nihai kararın yetkililer tarafından henüz alınamadığını belirten Hanmuhammedi, toplumsal alanda başörtüsü konusunda yeni planlamalar yapıldığını söyledi. Hanmuhammedi, "Savcılığın ve yargı erkinin talimatlarıyla oluşturulan ve kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen Ahlak ve Sosyal Güvenlik devriyelerinin görevine son verilmiştir" dedi.

"MODERN TEKNİKLER KULLANILACAK"

Toplumsal ve kamusal alanda başörtüsü konusunun daha modern teknikler ile takip edilebileceğini kaydeden Hanmuhammedi, "Bu konuda yeni yöntemler ve teknolojilerden yararlanabiliriz. Elbette ilgili kurumlar ve yetkililer tarafındaysa bunun kararı alınacaktır" ifadelerini kullandı.

İRAN BAŞSAVICISI DA AÇIKLAMA YAPPMIŞTI

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen "Neden ahlak polisliği kaldırıldı?" sorusunu, "Ahlak polisliğinin yargı erki ile bir bağı ve ilişkisi yok. Ahlak polisliği geçmişte kurulduğu aynı yerde kaldırıldı" şeklinde yanıtlamıştı.

İRAN'DA NE OLMUŞTU?

Ülkede Mahsa Amini "Ahlak polisi" tarafından göz altına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Amini'nin burada ölmesinin ardından ülkede protestolar başlamıştı. Gösteriler ülke genelinde 3 aydı devam ediyor. Protestolarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Son günlerde ise ülkede başörtüsü konusunda hakkında yeni bir düzenlemeye gidileceği konuşuluyor.